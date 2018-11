Heemrking Bilisium viert z’n 50- jarig bestaan met derde expo Grote Oorlog

09 november 2018

12u00 0 Bilzen Heemkring Bilisium (verwijst naar een oude benaming van Bilzen) bestaat een halve eeuw. Het jubileum van de vereniging wordt extra kracht bijgezet door de laatste tentoonstelling van een drieluik over de eerste wereldoorlog in de stad aan de Demer. In 2014 op de herdenking van 100 jaar eerste wereldoorlog werd de Duitse inval door de kring belicht. Twee jaar later lag de focus op de bezetting van de Duitsers. En naar aanleiding van de herdenking van 100 wapenstilstand verdiepte Bilisium zich in het laatste jaar van de oorlog.

Derde luik

Hierover en onder het motto “Vreugde en wrevel” loopt in de stadsbibliotheek op de cultuur- en sportsite De Kimpel een tentoonstelling. Wel, blijdschap en misnoegen struikelen over elkaar heen op de expositie die zeker niet uitpuilt van een massa documenten en voorwerpen. Integendeel, achter hooguit een tiental goed beveiligde glazen vitrines die speciaal in de bibliotheek werden ingebouwd voor het houden van tentoonstellingen krijg je gebalde maar correctie en verrassende informatie in woord en beeld over wat het einde van de Grote Oorlog voor het toenmalige Bilzen en de Bilzenaren betekende.

Collectie

Heemkring Bilisium kan de voorbije halve eeuw terugblikken op een vruchtbare werking die heel wat tentoonstellingen en publicaties opleverden. Hoogtepunten in hun bestaan zijn legio. Toppers waren de taalkundige congressen, zeker als je weet dat Bilzen aan de basis lag van het Nederlands. De voorbije 50 jaar heeft de kring, die 25 actieve leden telt, een uitgebreide collectie met onder andere 30.000 foto’s - ze zijn allemaal gedigitaliseerd - en duizenden documenten en voorwerpen die hun licht laten schijnen op het verleden van de Demerstad.