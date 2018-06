Hartje Munsterbos is totempaal rijker 26 juni 2018

Als herkenningspunt van het Munsterbos werd midden de groene long langs het Albertkanaal een totempaal ingehuldigd.





Die eer was weggelegd voor Fredia Brepoels en Veerke Rameakers, burgemeester en schepen van Milieu van de stad. In een stam van een eikenboom werden de letters van het Munsterbos uitgekapt. Ook staat de totem symbool voor de dieren in het gebied: een libel op de paal, bovenaan een specht en aan de voet een bever.





Bovendien heeft Natuurpunt, die de totem heeft gemaakt, een picknickbank geplaatst. Kwestie van de 40.000 bezoekers die het natuurreservaart jaarlijks verkennen even op adem te laten komen na een wandeling of fietstocht. (LXB)