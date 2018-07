Gymna is fitste bedrijf van Limburg 06 juli 2018

Gymna België is uitgeroepen tot het fitste bedrijf van Limburg. Een heel jaar mogen ze de titel dragen. Ze wonnen de wedstrijd die werd uitgeschreven door Wouter Goris van Ready 2 Improve, een coachingteam dat bedrijven en particulieren tips geeft voor een meer gezonde levensstijl op het vlak van eten, sport en beweging. Twaalf weken lang werkten de deelnemende bedrijven aan een gezonde levensstijl voor hun personeel. De focus lag niet enkel op gezonde voeding. Bij Gymna eet het personeel meer fruit en gezonde slaatjes. Het personeel van het winnende bedrijf in Bilzen beweegt ook meer. Meerdere personeelsleden maken nu voor ze naar het werk komen een wandeling in hun buurt. De wedstrijd hield ook in dat de personeelsleden van de bedrijven fysiek getest werden op een wandeling. Ook moesten ze een looptraject afleggen. Het wierp vruchten af bij het personeel. Zo is het uithoudingsvermogen met 12,6 procent toegenomen. (LXB)