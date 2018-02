Groene Pluim na aanleg fietspad 't Spoorsteegske 23 februari 2018

Groen Bilzen kende gisteren een Groene Pluim toe aan schepen van mobiliteit Walter Bollen (N-VA). De pluim gaat naar burgers en beleidsmensen die bijdragen tot een fietsvriendelijke stad of zich op een ander vlak verdienstelijk maken. De award is een aquarel van Esne Castro Ribeiro (11) uit Eigenbilzen. Het meisje schilderde zichzelf als een fietser die klaar staat om 't Spoorsteegske op te rijden. Dat fietspad gaat de stad nu op eigen kosten aanleggen waardoor schoolgaande jongeren veilig van aan het station tot op de Sint-Lambertuslaan kunnen rijden. Ze komen uit aan het college. De aanleg van het fietspad kadert in de werken om de stationsomgeving op te waarderen en veiliger te maken. "Hiermee spreken we onze waardering uit voor het stadsbestuur dat de fietser centraal stelt", reageerde Johan Danen, Bilzenaar en Vlaams parlementslid voor Groen. Water Bollen was aangenaam verrast. "Ik weet waarom en aan wie de Groene Pluim al is uitgereikt. Ik voel me in goed gezelschap", liet hij zich ontvallen. De aquarel zal een mooi plekje krijgen in het gemeentehuis. (LXB)