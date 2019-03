Groen start kiescampgne

Partij Groen heeft de precampagne voor de Vlaamse en federale verkiezingen gelanceerd in de provincie Limburg. De elektrische bus waarmee de kopstukken van de partij de ronde doen, hield halt in Hasselt en in Bilzen. In Bilzen gaven Johan Danen en Barbara Creemers, de lijsttrekkers respectievelijk voor het Vlaams parlement en de kamer van volksvertegenwoordigers in de provincie Limburg acte de présence. Groen Limburg heeft naar aanleiding van de verkiezingen voor de kamer Karen besloten Schabregs uit Eigenbilzen op plaats vijf vooruit te schuiven. De komende drie maanden gaat ze ook het campagne-team van Groen Limburg versterken. Op donderdag 14 maart organiseert Groen in het theatercafé van cultuurcentrum De Kimpel in Bilzen een avond die volledig gewijd is aan energie. Parlementslid en gemeenteraadslid van Groen Johan Danen geeft dan tekst en uitleg over het actuele vraagstuk van energie.