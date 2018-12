Groen met schrijfactie voor acht vrouwen die vechten voor mensenrechten LXB

25 december 2018

12u00 0

Partij Groen hield in cultuurcentrum De Kimpel een schrijfactie om mensen die in de gevangenis zitten vanwege hun politieke of andere overtuiging een hart onder de riem te steken en regeringen onder druk te zetten om politieke gevangenen vrij te laten. Met de actie gaat Goren in op de vraag van Amnesty International, de organisatie die zich inzet voor de mensenrechten en mensen die achter de tralies zitten omwille van hun overtuigingen of strijd voor de rechten van de mens. Op de schrijfactie kwamen 17 personen af. In totaal schreven ze 47 brieven die dit jaar uitsluitend bedoeld zijn voor vrouwen die ijveren voor mensenrechten en hiervoor in de gevangenis zitten. “Met de actie willen we mensen ook bewust maken dat wij hier in een rechtstaat leven terwijl in heel wat andere landen de mensenrechten geschonden worden”, aldus Bert Verleysen van Groen.