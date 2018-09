Groen licht voor Colruyt en klein woonproject 07 september 2018

02u34 0 Bilzen Zes jaar geleden lagen de plannen voor het eerst op tafel, maar nu kan de bouw van ruimtelijk uitvoeringsplan Tabaart (RUP) echt beginnen. Dat plan houdt onder meer de komst van warenhuis Colruyt en 180 woningen in.

"We bouwen een supermarkt van zo'n 2.600 vierkante meter groot", zegt Roel Keyl van de Colruytgroep. "Het warenhuis komt op het gelijkvloers. Mogelijk komt er een bovenverdieping met gemeenschappelijke lokalen voor het personeel en een appartement." Aan de realisatie van hangt een prijskaartje van 3 miljoen euro vast.





"Op de Maastrichterstraat kunnen klanten straks enkel naar de winkel toe rijden. We doen dat om het verkeer op de straat vlot te laten verlopen. Met enkel een uitrit vermijden we kruisende bewegingen in het verkeer. Op de Spelverstraat voorzien we zowel een in- als uitrit." De rest van Tabaart wordt ontwikkeld voor woningbouw. Eerst zou héél het gebied met uitzondering van de plek waar Colruyt een warenhuis rechtzet, voor de bouw van over de 300 woningen bestemd worden. "Zo'n grootschalige ontwikkeling is niet haalbaar", zegt burgemeester Frieda Brepoels. Vlaanderen laat zo'n grootschalig RUP niet toe. "In Merem loopt een gelijkaardig woonproject. Daar worden gespreid over 30 jaar een kleine 400 woningen gerealiseerd. Tegelijkertijd op Tabaart 300 woningen voorzien, is van het goede te veel. Daarom gaan we voor 130 à 180 woningen, in plaats van 300." Voor oud-burgemeester Johan Sauwens van Trots op Bilzen een gemiste kans. "Er zijn te weinig bouwkavels voor jonge gezinnen. Bilzen mag geen seniorie worden met een overvloed aan appartementen." (LXB)