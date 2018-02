Groen legt treinreizigers in de watten op Valentijn 15 februari 2018

02u42 0 Bilzen Partijleden van Groen hielden gisteren een bijzondere Valentijndag. Ze doopten Valentijn om tot 'Valentrein'. Met een ludieke actie op de perrons van het station, staken ze pendelaars een hart onder de riem. Reizigers kregen een koffiekoek cadeau. "We willen de mensen die kiezen voor de trein eens lekker verwennen", zegt Vlaams parlementslid Johan Danen van Groen.

"We willen hen een postief gevoel geven", vervolgde hij. "Ze maken de meest ecologische keuze en we moeten ervoor zorgen dat het ook de meest logische keuze wordt." Voor Groen is ook het comfort van de reizigers een prioriteit. "Dat de omgeving van het station in de stad wordt aangepakt, is een goeie zaak", zegt Johan Danen. "Maar er is nog werk aan het stationsgebouw. Het staat er nog altijd bij zoals op 1 juli 2015, de dag dat het station, waar dagelijks meer dan 580 mensen op de trein stappen, werd gesloten."





Het gebouw staat al die tijd helemaal leeg. "De toiletten zijn nog altijd afgesloten. De wachtruimte voor de reizigers is gesloten. De betaalautomaat voor treintickets staat eenzaam op één perron, vrij beschikbaar voor alle weer en wind. De uurroosters van de treinen hangen niet uit. Er zijn geen luidsprekers om mensen te informeren over afgelaste treinen of treinstellen die vertraging oplopen", vertelt Danen. Groen wil aan het stationsgebouw een nieuwe bestemming geven. "We denken aan een ruimte waar mensen elkaar kunnen ontmoeten met een hapje en een drankje. Waarom geen werkstation inrichten waar mensen kunnen werken?", aldus Danen. (LXB)