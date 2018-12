Groen ijvert voor fietsveiligere

oversteek op de Taunusweg “Het eiland is een begin maar niet genoeg” LXB

26 december 2018

12u00 0 Bilzen Als antwoord op een parlementaire vraag die Johan Danen van partij Groen stelde aan Vlaams minister van mobiliteit Ben Weyts heeft de laatste opdracht gegeven om de nodige maatregelen te nemen om fietsers op de Taunusweg - meer bepaald ter hoogte van de kruising met de Kieleberg en de Caetsbeekstraat - veilig te laten oversteken. Het knelpunt zal op de eerstkomende vergadering van de werkgroep Minder Hinder van het agentschap Wegen & Verkeer voor Limburg besproken worden.

Een begin

In afwachting daarvan werd op de oversteekplaats een voorlopig verkeerseiland geplaatst. Hierdoor kunnen de fietsers in twee keer de Taunusweg oversteken . “Het is een begin maar nog niet genoeg”, vindt Johan Danen, het Vlaams parlementslid en pas verkozene in de gemeenteraad van Bilzen. “Er wordt nog altijd te snel gereden op de Taunusweg die ook massaal door vrachtwagens wordt gebruikt”, liet hij verstaan.

Onveilig

Bovendien blijft de situatie ter hoogte van de oversteekplaats onveilig. “Met de donkere dagen is de oversteek niet zichtbaar genoeg voor het gemotoriseerde verkeer op de Taunusweg”, stelde Johan Danen. “De snelheid en de onzichtbaarheid zijn een dodelijke combinatie.” Volgens z’n partijgenoot Bert Verleysen zijn bijkomende ingrepen nodig om het fietsverkeer op de Taunusweg en vooral aan de oversteekplaats op het hierboven vermeld kruispunt veiliger te maken. “Het is beter een permanent, goed aangeduid en zichtbaar verkeerseiland te maken”, opperde hij. “Ook de belijning voor de afbakening van het aanliggend fietspad kan beter. Waarom geen betonblokken plaatsen om de fietsers van de auto’s en trucks te scheiden? Ook moet de openbare verlichting op de Taunusweg beter functioneren. Aan een kant van het kruispunt met de Kieleberg zijn de lampen kapot en aan de ander kant is de verlichting niet sterk genoeg om de oversteek beter te kunnen accentueren”, besloot Bert Verleysen.

Nieuwe brug

Dat méér verkeer op de Taunusweg passeert, komt door de omleiding die het agentschap Wegen & Verkeer heeft moeten voorzien als gevolg van de werken voor de bouw van een nieuwe brug over het Albertkanaal op de grens van Munsterbilzen (Bilzen) met Zutendaal. “Aangezien de brug op een gewestweg (de N730) ligt, moeten de omleidingen ook ook via gewestwegen gebeuren”, gaf minister Weyts als antwoord op de parlementaire vraag van Johan Danen. “Specifiek voor de Taunusweg is dat de oost-westrelatie voor fietsers sinds enige tijd (en ook al voor de start van de werken) wordt afgewikkeld via de Taunusweg. Bovendien zijn de jaagpaden langs het kanaal, met name in de zone tussen Zutendaal en Genk, reeds meerdere jaren afgesloten voor alle fietsverkeer. Dat komt doordat bedrijven goederen stapelen aan de kades en het jaagpad bezet is.”