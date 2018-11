Groen dient aanvraag hertelling stemmen

in bij raad van verkiezingsbetwistingen “Te veel slordigheden om geen hertelling te vragen” LXB

15 november 2018

Het is nu officieel, partij Groen heeft de aanvraag voor een hertelling van stemmen ingediend bij de raad van verkiezingsbetwistingen. De laatste gaat zich nu buigen of het al of niet gerechtvaardigd is tot een hertelling over te gaan. “Door de vele onzorgvuldigheden en slordigheden zien we ons genoodzaakt een hertelling te laten doen”, reageerde Vlaams parlementslid en nieuwbakken gemeenteraadslid voor Groen, Johan Danen.

Slordigheden

“We willen niemand met de vinger wijzen. We beweren ook niet dat de mensen in de stem-en telbureaus bewust fouten zouden hebben gemaakt”, vervolgde hij. “In een groot aantal stem- en telbureaus stellen we slordigheden vast die grote gevolgen kunnen hebben.” Groen kwam drie tot vijf stemmen tekort voor een tweede zetel. Wat een wereld van verschil kan inhouden. Een andere meerderheid dan de nieuwe coalitie (Beter Bilzen, N-VA en Bilzen Bruist) , zou Bilzen kunnen besturen.

Verschillen

Uit goeie bron vernemen we dat verschillen zijn vastgesteld in het aantal stembrieven die geteld werden in stembureau en telbureaus. Zo werden in een aantal telbureaus méér stembiljetten, die in verzegelde omslagen zaten, geteld dan het aantal die in de pv’s van de stembureaus vermeld staan. Vervolgens worden onzorgvuldigheden aangehaald wat betreft het aantal ter beschikking zijnde kiesbrieven in stembureaus. Naar verluidt gaat het over 140 brieven waar onduidelijkheid over bestaat. Verder haalt partij Groen aan dat pv’s van stembureaus onvolledig en niet zorgvuldig genoeg werden ingevuld. “We zien veel doorhalingen”, wierp Johan Danen op. “Dar blijft het niet bij”, liet Karen Shabregs van Groen - ze verliest de tweede zetel voor de partij aan Bilzen Bruist - horen. “Zo staat op een proces-verbaal niks ingevuld op een aantal vakken. Hierdoor is geen controle over de juistheid van de cijfers mogelijk.”

Kantelmomenten

Opvallend is dat bij het sluiten van stembureaus minder stembrieven zijn geteld dan bij aanvang van de stemverrichtingen. In een stembureau hebben zelfs 4 niet- Belgen gestemd voor de provincieraad in plaats van de gemeenteraad. Op de pv’s staat ook niet het aantal mensen vermeld die met volmacht gestemd hebben. “Het zijn teveel slordigheden om dat zomaar te laten voorbijgaan”, aldus Johan Danen. Volgens hem kan de tweede zetel naar Groen gaan. “Voor de 31 ste en laatste zetel (er zetelen 31 verkozenen in de gemeenteraad) stellen we een verschil van drie stemmen vast. Als gevolg hiervan gaat de zetel naar Bilzen Bruist. , aldus Danen.

Geen fouten

Toekomstig burgemeester Bruno Steegen wacht af wat de uitkomst van de raad van verkiezingsbetwistingen zal zijn. Toch maakt hij enkele kanttekeningen. “Nu wordt de indruk gewekt dat er bij de verkiezingen gesjoemeld zou zijn”, opperde hij. “Er zijn geen onregelmatigheden vastgesteld in. Het afsluitend pv is zonder ook maar enige opmerking door iedereen ondertekend, ook door de getuigen van elke partij. Bij het tellen van de stemmen is er niks fout gegaan. Het is jammer dat de voorzitters van de bureaus, die op de kiesdag hun vrije zondag hebben opgeofferd, nu in diskrediet worden gebracht.”