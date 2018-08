Groen brengt mensen samen bij een mobiele bank 18 augustus 2018

Groen, die uit het kartel met de sp.a (Pro Bilzen) is gestapt, voert op een aparte manier campagne. De drie tenoren van de partij zijn Vlaams parlementslid Johan Danen, Karen Schabregs en Bert Verleysen. Ze trekken samen met andere kandidaten op de lijst met een bank naar de dorpskernen van de stad. "We praten met mensen die bij ons op de bank komen zitten. Wat zijn hun zorgen? Wat moet er veranderen in hun buurt en in de stad?", vertelt Danen.





De actie loopt onder het motto 'burger & beleid, samen op de bank'. "We staan voor een beleid op mensenmaat", zegt Bert Verleysen. "We pleiten voor een transparant beleid, waarbij iedereen als volwaardige partner meetelt. Ons doel is om de levenskwaliteit te verbeteren." "Te weinig mensen worden bij het beleid betrokken", zegt Karen Schabregs. "Groen is ambitieus en gaat voor drie zetels. "We hopen stemmen te winnen bij jongeren die bewust zijn dat er iets moet veranderen, niet in het minst op milieuvlak." (LXB)