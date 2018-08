Gouverneur Nederlands-Limburg is peter van Schots Weekend 22 augustus 2018

Theo Bovens, de gouverneur van Nederlands-Limburg is 'chieftain' of peter van de 33ste editie van het Schots Weekend, dat telkens zo'n 10.000 bezoekers trekt. Het vindt plaats in het tweede weekend van september op en rond de landcommanderij Alden Biesen. Bovens is een echte Schotlandliefhebber.





Met een grote groep vrijwilligers zorgt Theo Bovens voor een vlot verloop van de competitie doedelzakspelen en de highland games. "Op het Schots Weekend willen we mensen samenbrengen", vertelt Pieter Jans, voorzitter van het Schots Weekend. "Gouverneur Bovens is een goeie keuze omdat hij een verbindingsfiguur is. Bovendien komt één op de vier bezoekers van bij onze noorderburen."





Burgemeester Frieda Brepoels mocht op het gouvernement in Maastricht de macht overdragen aan de gouverneur van het andere Limburg aan de Maas. De gourverneur kreeg een kilt overhandigd die hij op zondag 9 september moet dragen, zeker als hij op de slotdag van het Schots Weekend de Mass Band, waarin 500 doedelzakmuzikanten samen spelen, leidt. "Het Schots Weekend is een mooi voorbeeld van een event dat landen en steden verenigt", zegt Theo Bovens zelf. (LXB)