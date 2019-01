Gezondheidsconsulente is met

herademen bevrijd van paniek “Nu durf ik uit de kast te komen!” LXB

31 januari 2019

12u00 1 Bilzen Noëlla Appermans (58), gezondheidsconsulente uit Bilzen, kampte 40 jaar met chronische ademnood en paniekaanvallen. Ze kreeg die overdag en ‘s nachts tijdens de slaap maar ook op de meest uiteenlopende plaatsen: in de auto, de bibliotheek of in de bioscoop. “Soms overviel de ademnood me een paar keer per dag, soms met een tussenpauze van drie dagen”, vertelde ze. “Bij elke aanval verkeerde ik in acute ademnood. Het voelde aan alsof ik ging stikken. Alsof ik onder water gehouden werd en niet naar boven kon.” Noëlla vond maar géén effectieve manier om ervan af te geraken.

Professor

Bilzen Nu, na een vruchteloze zoektocht van bijna 40 jaar, is ze ervan verlost via de ademmethode van Buteyko, Russisch professor die een aparte techniek bedacht om héél anders te leren ademen bij chronische hyperventilatie. Afstappen van een diepe ademhaling, zuinig en rustig vanuit de buik, en altijd via de neus in en uit ademen, vormt de kern van de methode.

Heradem

Over de Buteyko-methode, de oefeningen om anders te ademen en hoe Noëlla die zelf heeft ervaren, schreef ze het boek “Heradem”. Niet evident om een boek te schrijven over een aandoening waarmee je niet graag mee naar buiten wil komen. “Ik besliste uit de kast te komen. Zo voelde het na al die jaren voor mij”, verklapte ze. Jaren heb ik er niet durven over praten. Ik heb m’n ademnood en aanvallen goed verborgen kunnen houden. Ik had schrik voor het onbegrip van de mensen. Er zal wel mentaal iets mis zijn met haar! Of ze heeft last van de zenuwen”, vervolgde Noëlla.

Getekend

Vier decennia wogen de aanvallen zwaar op haar dagelijks leven en welbevinden op lichamelijk en mentaal vlak. “Het gebeurde dat ik op de snelweg achter het stuur van m’n wagen plots in paniek schoot en dat ik de auto aan de kant diende te zetten tot ik terug enige controle over m’n lichaam had. Hyperventilatie snijdt niet enkel je adem af. Je voelt je ledematen niet meer! Je spieren verkrampen. Paniek maakt zich van je meester en vluchten is dan meestal de enige uitweg.” Met het boek doorbrak ze haar gène om te spreken over haar aanvallen. “Ik wil mensen die ermee kampen helpen door hen uit te leggen hoe ze uit die vicieuze cirkel van chronische hyperventilatie kunnen geraken. Nu ik vrij ben van aanvallen, leid ik terug een normaal leven”.

Anders ademen

Ze heeft gevochten tegen de aanvallen. “Veelal had ik valium op zak, voor de noodgevallen, om te kalmeren en de aanval onder controle te houden”, bekende Noëlla Appermans. “Bij een aanval wordt veelal gezegd dat je diep moet ademen. Verkeerd en het biedt geen soelaas om van de aanvallen af te geraken”, getuigde ze. “De Buteyko-methode raadt aan minder diep en rustiger te ademen. Normaal ademen we 12 à 18 keer per minuut uit, bij hyperventilatie is dat 20 tot 25 keer. Adem door de neus in en uit en vanuit je buik, niet vanuit je borstkas. Ontspan je schouders en je middenrif. Zuiniger ademen is nodig. Less is more! Bovendien is het kwestie om méér zuurstof in het bloed op te nemen. Hiervoor heb je voldoende CO2 nodig. Bij hyperventilatie heb je door het overmatig uitademen hier een tekort aan.” Meer info over het boek en de Buteyko-methode via mail naar noella.apermans@hotmail.com

