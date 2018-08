Gevaarlijk kruispunt voor schoolgaande jeugd wordt veiliger 14 augustus 2018

Het gevaarlijke en onveilige kruispunt op de hoek van de Weyerstraat met de Winterstraat wordt momenteel heringericht. De werken op de kruising, waar tijdens het schooljaar dagelijks honderden jongeren te voet of met de fiets voorbijkomen, worden uitgevoerd door het stadsbestuur en ze vinden plaats naar aanleiding van de start van het nieuwe schooljaar. "Het kruispunt is één van de toegangspoorten tot het stadscentrum", legt schepen van Onderwijs Bruno Steegen uit. "Het ligt ook in de buurt van een aantal grote scholen." Schepen van Openbare Werken Walter Bollen licht toe waaruit de werken, die tegen het begin van het schooljaar zullen klaar zijn, bestaan. "Zo voorzien we op het kruispunt een verhoogd verkeersplateau. Hierdoor worden automobilisten en chaufeurs van ander gemotoriseerd vervoer aangezet om hun snelheid te matigen. Om de zichtbaarheid van het kruispunt - toch een knelpunt - te verbeteren, worden bijkomende verlichtingspunten aangebracht." Tegelijkertijd met de werken op het kruispunt, worden ook de stoepen en oversteekplaatsen aan de kruising vernieuwd. Zolang de werken duren, is de binnenstad via drie omleidingen te bereiken. "Het is even omrijden voor bewoners en bezoekers", zegt burgemeester Frieda Brepoels, "maar de timing is zeer strikt waardoor de gewijzigde verkeerssituatie beperkt blijft tot enkele weken." (LXB)