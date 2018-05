Gepensioneerd bankdirecteur zamelt 400.000 euro in voor Kom op tegen Kanker 12 mei 2018

02u41 0 Bilzen Jean-Pierre Oben (67), gepensioneerd bankdirecteur, cijfert zich bijna helemaal weg voor Kom op Tegen Kanker. Voor het 9de jaar op rij doet hij mee aan de 1.000 kilometer fietsen.

"De voorbije acht jaar heb ik de 1.000 gedaan, dit jaar fiets ik slechts 250 kilometer", zei hij. Van z'n huisarts mag hij maar één dag fietsen. Hij moet nog altijd revalideren van de gevolgen van een ongeval met een kettingzaag, waardoor hij bijna zijn enkel kwijt raakte. Het weerhoudt hem niet om in z'n vrije tijd geld bij elkaar te blijven halen voor Kom op Tegen kanker.





Veel vrije tijd

Hij mag Mister Fondsenwerving van de organisatie genoemd worden. Zo zamelde hij nagenoeg in z'n eentje 400.000 euro in. Dit jaar schreef hij 10 ploegen in voor de 1.000 kilometer, goed voor 50.000 euro. Van september tot februari verkoopt hij huis-aan-huis wafels. "Buiten de weekends ben ik al acht jaar elke avond hiervoor onderweg. Zo verkoop ik jaarlijks voor 7.000 euro wafels." Verder brengt hij op filmklassiekers tombolalotjes aan de man. "Ik zorg ook voor de prijzen. Bovendien hou ik twee eetdagen", aldus Jean-Pierre. Tussendoor vindt hij nog de tijd om groenten die hij wint in z'n moestuin te verkopen.





Waar blijft hij de energie halen? "Ik heb oud-collega's, m'n beste vriend en familieleden verloren aan kanker. Ik heb veel vrije tijd die ik nuttig wil besteden. Er is veel geld nodig voor wetenschappelijk onderzoek. Er wordt vooruitgang geboekt in de bestrijding van de ziekte. Mensen in nood helpen, zit in mijn DNA", aldus Oben. (LXB)