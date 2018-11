Genkse Cannabiscapo riskeert 30 maanden DSS

14 november 2018

15u03 0

Voor de rechter in Tongeren verscheen vandaag een 28 -jarige Genkenaar die zich moest verantwoorden voor het kopen en verkopen van voornamelijk cannabis in het Genkse. Nadat ze hem op een schamel Genks hotel oppakte vanwaar hij opereerde, konden de onderzoekers aan de hand van de berichten in zijn GSM het netwerk rond de man oprollen. Hij was actief van maart 2017 tot medio dit jaar.

Stotteren

De verdediging van de man voerde ondermeer aan dat de man last had van stotteren en daardoor van kindsbeen af met een minderwaardigheidscomplex was opgezadeld. “Als Capo van de Genkse Cannabisscene kreeg hij eindelijk wat aanzien. Dat speelde mee in zijn keuze voor zijn criminele levensstijl” zei zijn advocaat die de levenswandel van zijn cliënt aan de rechter probeerde uit te leggen. Het Openbaar Ministerie was deze mening minder toegedaan en vorderde maar liefst 30 maanden effectieve gevangenisstraf.