03 april 2019

Fons Caubergh, gemeenteraadslid in Bilzen voor Trots op Bilzen (TOB), legde de raad een motie tegen de invoering van een kilometerheffing op wagens ter stemming voor. “Limburg dreigt het zwaarst getroffen te worden door de heffing”, argumenteerde hij. “Het zou elke Limburger die met de wagen van en naar z’n werk rijdt goed 500 euro per maand kosten. Het is een belasting waartegen we ons eendrachtig moeten verzetten, zeker als je weet dat de alternatieven zoals het gebruik van het openbaar vervoer (trein of bus) niet altijd een betere manier van verplaatsing is. Veel mensen zijn met het openbaar (te) lang onderweg.” De schepen van mobiliteit Wouter Raskin (NV-A) vindt het niet nodig om een motie over de problematiek te stemmen omdat het volgens hem over een materie gaat die nationaal wordt beslist en niet lokaal. Toch vindt hij samen met raadslid Caubergh dat een kilometerheffing in Limburg geen goeie zaak is. “Het is een verschuiving van belasting op bezit naar een op gebruik”, stelt Raskin die ook in de kamer zetelt voor de NV-A. Het idee van de heffing komt van Vlaams minister van mobiliteit en partijgenoot Ben Weyts. “Hij richtte een werkgroep op om de haalbaarheid van de heffing te onderzoeken”, licht Wouter Raskin toe. “Specialisten zien in de heffing hét middel om de files te verminderen”, aldus nog het parlementslid en schepen in Bilzen. Hij nam met andere partijen (niet het Vlaams Belang) onlangs deel aan een debat naar aanleiding van de komende verkiezingen. “Daar hebben de partijen laten weten dat ze geen voorstander zijn van ene heffing in Limburg.”