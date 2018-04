Gedetineerde bespuwt onderzoeksrechter 12 april 2018

De procureur in de correctionele rechtbank van Tongeren heeft twee jaar cel en een boete van 8.000 euro gevorderd voor een man van 29 jaar uit Bilzen omdat die zowat alle mogelijk denkbare misdrijven beging. De aan drugs verslaafde man pleegde winkeldiefstallen, richtte een pistool naar een militair voertuig, bedreigde een burger met een mes, was extreem weerspannig tegenover de politie, enz. "Mijn cliënt is er vandaag niet bij omdat hij 'geen goesting' heeft", zei zijn advocaat tegen de voorzitter. "Misschien maar best ook want bij zijn voorleiding spuwde hij naar de onderzoeksrechter", besloot de advocaat. Op 9 mei wordt allicht beslist een psychiater aan te stellen. (JEK)