Frituurpan vat vuur 14 april 2018

02u53 0

De brandweer moest afgelopen donderdagavond uitrukken naar de Maastrichterstraat in Mopertingen, bij Bilzen. Daar was een frituurpan oververhit geraakt, met een keukenbrandje tot gevolg. De bewoners kregen de vlammen evenwel zelf al onder controle nog voor de blusploegen ter plaatse waren. De brandweer deed wel nog een controle. In het huis is er beperkte rookschade. (RTZ)