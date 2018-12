Fortisbank trekt zo’n 90.000 euro

uit voor 10 Limburgse projecten LXB

18 december 2018

12u00 0

De BNP Paribas Fortis Foundation ondersteunten 93 verschillende projecten uit héél België met in totaal 828.000 euro. Goed 90.000 euro daarvan wordt verdeeld onder 10 projecten die in de provincie limburg gerealiseerd werden of nog uitgevoerd moeten worden. Zo krijgt KBO Maasland, een school uit het buitengewoon onderwijs uit Maaseik, 3000 euro voor de renovatie van het didactisch materiaal. Goed 4500 euro gaat naar het jeugdzorgcentrum uit Kinrooi en IN-Z uit Genk bekomt welgeteld 10.000 euro van de hierboven vermelde stichting. Het begeleidingscentrum Sint- Elisabeth uit Peer ontvangt 5000 euro en De Regenboog uit Genk 15.000 euro. Kind & Taal uit Genk mag 5000 euro op z’n rekening overschrijven. En 12.000 euro gaat naar De Meander uit Dilsen- Stokkem, geld dat besteed wordt aan een uitleeftuin voor jongeren met een mentale en/of motorische beperking. De Sint- Martinusschool uit Genk bekomt 28.000 euro voor de aanleg van een zinneprikkelend avonturenpad voor zorgkinderen. Spel uit Lanaken mag 2000 euro verwachten. Dat geld wordt gebruikt voor de inrichting van een veilige plek voor jongeren. En Kena uit Dilsen-Stokken tenslotte is in blijde verwachting van een 5.500 euro voor de aankoop van sport- en spelmateriaal voor jongeren met verschillende achtergronden.