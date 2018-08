Ford laat klanten reparatie meevolgen vanaf afstand 28 augustus 2018

Fordgarage Beckers met vestigingen in Bilzen, Lanaken en Hasselt heeft een jaar lang als pilootproject een nieuw digitaal instrument mogen uittesten: de Ford Video Check! Voortaan kunnen klanten die hun wagen voor onderhoud binnenbrengen, horen en zien wat de mecanicien doet en zo beter begrijpen wat er met de wagen gebeurt.





"Onze service advisor inspecteert met een speciale camera de wagen", zegt Jean-Marie Beckers, een van de zaakvoerders van de Fordgarages. "Die beelden sturen we in real time naar de klant door. Hij kan thuis of op het werk zien wat er aan zijn wagen scheelt. Daarbij vragen we de klant of die de herstelling wil laten uitvoeren en krijgt hij te horen hoeveel die herstelling kost."





Het systeem is zo bevredigend en efficiënt dat Ford de service in al zijn werkplaatsen in Europa zal aanbieden. "Wij bieden het gratis aan", zegt Beckers. "Hiermee willen we onze politiek om klanten eerlijk, met respect en volledige transparantie te behandelen extra kracht bijzetten", besluit Jean-Marie Beckers. (LXB)