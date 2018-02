Flatgebouw geëvacueerd voor brand 10 februari 2018

Langs de Waterstraat in Munsterbilzen heeft de brandweer vrijdagochtend even acht appartementen ontruimd wegens brand. Het vuur ontstond omstreeks half vier in een woning op de tweede verdieping, en zorgde ervoor dat ook de trappenhal snel onder de rook hing. Eén bewoner liep daardoor een lichte rookvergiftiging op. De opgetrommelde brandweerploeg drong intussen het getroffen appartement binnen. Het vuur was er vermoedelijk ontstaan door een probleem met de elektrische verwarming. De vlammen waren vanzelf alweer gedoofd. Na een inspectie konden de overige bewoners 's ochtends terugkeren naar hun appartement. (RTZ)