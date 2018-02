Fietser lichtgewond 21 februari 2018

Een 23-jarige student uit Bilzen raakte gisterochtend lichtgewond bij een aanrijding. Hij reed met zijn fiets op de Geldenaaksebaan in Heverlee bij Leuven toen hij ter hoogte van de Paul Van Ostaijenlaan vertraagde om links af te slaan. Een auto heeft hem langs achter aangereden. De fietser ging tegen de grond en klaagde over een pijnlijke knie. Het slachtoffer is met een ziekenwagen overgebracht naar het Heilig Hartziekenhuis. (ADPW)