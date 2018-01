Festivalgangers veroordeeld voor drugsbezit 02u49 0 Bilzen Als gevolg van het beleid van absolute nultolerantie voor drugs op de Vlaamse muziekfestivals, kijken zeven Limburgse jongeren tussen de 18 en 27 jaar nu op tegen een veroordeling van de correctionele rechtbank. Zij werden op Floorfiller in Bilzen, de Beachparty in Lommel of het Afro-Latino festival in Bree op heterdaad betrapt met drugs op zak en betaalden hun boete daarvoor niet. Gevolg: een cel- of werkstraf en een stevige boete.

Openbare aanklager Bruno Coppin van het Limburgse parket had voor de zomer al strenge maatregelen aangekondigd. In de zomer van 2016 werden 250 jongeren op heterdaad betrapt met drugs op festivals. "Wij willen absoluut vermijden dat jongeren in de sfeer van een zomerfestival beginnen te experimenteren met drugs", legde Coppin uit. "Er zijn al drugsdoden gevallen op festivals. De gebruikers zijn vaak niet op de hoogte van wat ze aankopen. Een lik-op-stukbeleid met een verhoogd aantal controles op de festivals is volgens ons de beste optie."





Boete niet betaald

Vier jongeren uit Bilzen, Genk, Bree en Meeuwen-Gruitrode werden afgelopen zomer als een gevolg van die extra controles op een van de Limburgse festivals betrapt met cannabis op zak. Ze kregen daarvoor op het festival zelf een boete van 75 euro. "Op die boete stond duidelijk vermeld dat er geen extra verwittiging meer zou volgen", benadrukte aanklager Coppin. "Maar de beklaagden betaalden deze boete niet."





Ze kregen nu van de strafrechter een boete van 160 euro. Drie andere jongeren uit Genk, Bilzen en Bree en een veertiger uit Bilzen hadden cocaïne, speed of XTC in hun bezit en betaalden ook hun boete, tussen de 150 en 225 euro, niet. Ze kijken nu op tegen een werkstraf van 60 uur of een celstraf van drie maanden en een boete van 8.000 euro. Omdat de beklaagden nog een gunstig strafblad konden voorleggen, werd de celstraf volledig en de boete gedeeltelijk met uitstel opgelegd als er de volgende drie jaar geen nieuwe overtredingen volgen. "Ik heb me laten meeslepen en het is verkeerd afgelopen," gaf studente E. (19) uit Diepenbeek toe.





Ze werd op 21 juli op Floorfiller in Bilzen betrapt met 4,5 XTC-pillen, betaalde haar boete van 150 euro niet en riskeert nu mogelijk een werkstraf van 60 uur en een boete van 400 euro. "Ik heb mijn lesje wel geleerd. Het zal niet meer voorvallen." (VCT)