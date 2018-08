Festa Italiana verandert dorp in klein Italië 11 augustus 2018

Morgen baadt Hees, één van de dertien kerkdorpen van Groot-Bilzen, volop in een Italiaanse sfeer. Festa Italiania verandert het dorp in een klein Italië.





Op héél het parcours in de dorpskern houden twee Carabinieri op een ludieke manier een oogje in het zeil. Er is een Italiaanse markt met vespa's, koffie, wijnen en prosecco, streekproducten, ijs, fiats en oldtimers.





Bezoekers kunnen op Festa Italiana proeven van pizza die in een houtoven wordt gebakken. Een Italiaanse barbier toont zijn kunsten. De organisatie voorziet kinderanimatie. En de groep We Two zingt Italiaanse ervergreens. Wie met een Vespa naar het feest komt, krijgt een gratis consumptie. Meer info op www.heesdorp.be. (LXB)