Feest ter ere van vernieuwde Brugstraat 23 augustus 2018

02u36 0 Bilzen De Brugstraat in Bilzen steekt in een nieuw kleedje. Burgemeester Frieda Brepoels, schepenen en bewoners mochten gisteren de eenrichtingsstraat 'heropenen'.

Dat werd ook gevierd in het parkje van het Goed Claes met optredens van rock- en popbands.





"Extra aandacht tijdens de werken ging uit naar de zwakke weggebruikers", vertelt schepen van Openbare Werken Guido Cleuren.





"We legden een gescheiden en verhoogd fietspad aan. Het totaal versleten wegdek vervingen we. Brede voetpaden werden aangelegd met 'gebouchardeerde' stenen (waarin kleine putjes zijn geslagen, red.), waardoor het comfortabel en veilig wandelen is", aldus de schepen. Ook de kruispunten in de straat werden heringericht. Het kruispunt met de Demerwal is verhoogd en kreeg een middengeleider, wat de veiligheid ten goede komt.





Een tiental jaar geleden was de Brugstraat nog dé uitgaansbuurt van de stad en ver daarbuiten. Intussen zijn er nog drie cafés.





Burgemeester Frieda Brepoels schetste verder de geschiedenis van de straat. Zo was de bekendste oud-bewoner Camille Huysmans, de socialistische staatsman en burgemeester van Antwerpen.





(LXB)