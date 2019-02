Familiedag met middeleeuws festijn

wordt slotevent van 1000 jaar Land van Loon LXB

13 februari 2019

19u15 0 Bilzen De grote tentoonstelling 1000 jaar Land van Loon kent op 9 maart, wanneer de expo de deuren sluit, een apotheose met een familiedag. (Groot)ouders en hun (klein)kinderen kunnen die dag de sfeer en het leven in middeleeuwen beleven. “We brengen de magische wereld van ridders, vuurspuwers, jonkvrouwen en schildknapen”, legt Maike Meyers, de voorzitter van de Historische Studiekring van Alden Biesen en medeorganisator van de familiedag, uit.

Op het programma staan indrukwekkende shows, workshops, vuurspektakel en meeslepende avonturen voor het hele gezin. De Graaf van Loon droomt zelfs van een heus riddertornooi waarop z’n ridders de lansen kruisen met die van de rivaliserende hertogen van Brabant. “Voor het tornooi engageren we de zwaardridders van Sint- Joris”, licht Maike Meyers verder toe.

Ambachten

Maar het blijft niet bij de ridders die te paard en met wapens met elkaar in duel gaan. “Ook laten we zien hoe destijds de ambachtslieden werkten”, vervolgde Maike Meyers. “Het publiek kan ook genieten van de zang en de verhalen van minnestrelen en troubadours die voor een speciale sfeer zorgen. Proef ook van het lekkers van de middeleeuwse eetkraampjes”, aldus nog de voorzitter van het Historisch Studiecentrum. Op de familiedag worden ook workshops gehouden. Op 30 maart dit jaar wordt in Alden Biesen een colloquium gehouden voor 1000 jaar Land van Loon. Drie experten en historici houden die dag toespraken: Julien Daenen, Jef Mertens en Steven Vandewal. De tickets voor de familiedag kunnen online besteld worden. Meer info hierover en over de dag vind je op www.alden-biesen.be.