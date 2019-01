Expo 1000 jaar Land van Loon

trekt tot nu toe 6000 bezoekers LXB

28 januari 2019

12u00 0 Bilzen De grote expositie “Limburg tussen staf en troon. Duizend jaar graafschap Loon”die sinds 24 oktober vorig jaar loopt in de vroegere landcommanderij en kasteel Alden Biesen bij Bilzen mocht tot nu goed 6000 bezoekers verwelkomen. “Hiermee halen we de raming die we met nog een maand te gaan vooropgesteld hebben”, zei Maike Meyers, voorzitster van het Historisch Studiecentrum Alden Biesen. Samen met Alden Biesen werd de tentoonstelling georganiseerd. “Tegen 10 maart als de expo de deuren sluit hopen we goed 10.000 mensen te tellen”, vervolgde ze.

Onbekend

“We hadden vandaag toch gehoopt op meer dan 6000 bezoekers”, wierp Maike Meyers op. “Nochtans hebben we een brede campagne gevoerd om de expo bekend te maken bij het grote publiek. En toch krijgen we nationaal niet de aandacht die de tentoonstelling over 1000 jaar Land van Loon verdient”, bekende ze. “We stellen vast dat de meeste bezoekers uit Limburg, Nederland en Duitsland komen. En minder uit de rest van Vlaanderen. Allicht ligt de verklaring in het feit dat men in de rest van Vlaanderen niet wakker ligt van van een grote brok Limburgse geschiedenis.”

Extra dagen

Toch loont het de moeite om de nog te weinig gekende geschiedenis van het graafscap Loon - destijds beheerden de graven van Loon een gebied dat buiten Tongeren en Sint- Truiden praktisch héél de huidige provincie Limburg omvatte - te ontdekken. daar is nog tot 10 maart kans genoeg voor. Zo vindt nog een dag voor leerlingen en een familiedag plaats met in de marge heel wat activiteiten. Meer info op www.1000jaarloon.be.