Engelse tuin heeft grandeur terug HERAANLEG PARK LANDCOMMANDERIJ KOST 1 MILJOEN EURO XAVIER LENAERS

05 april 2018

02u34 0 Bilzen De laatste 50 jaar raakte de Engelse tuin aan de landcommanderij van Alden Biesen in verval, maar na grondige werken heeft het landschap nu z'n grandeur van vroeger terug. Kostenplaatje: 1 miljoen euro.

231 jaar geleden liet de laatste landcommandeur Frans von Reischach een romantische tuin aanleggen naar Engelse stijl - wat mode was in de 18de eeuw. De aanleg kostte destijds 16.036 gulden (nu 7.000 euro). "Evenveel als het jaarinkomen van een kleine adellijke familie", vertelde Frank Geets, de directeur van het Agentschap Facilitair Bedrijf. Peanuts vergeleken met wat de heraanleg nu kost: een miljoen euro. De bezoeker aan de tuin krijgt er veel voor terug. Eigen aan een Engelse tuin zijn de zogenaamde fabriekjes of folies die een mix van exotische culturen uitbeelden. "Het was mode in die tijd", zegt Hannes van Meer, de landschapsarchitect die het concept van de vernieuwde Engelse tuin uitwerkte. Zo'n folie is de Minervatempel. "Hij stond vroeger op een eiland in een kunstmatig aangelegde rivier die niet meer bestaat", aldus Hannes "We hebben de bedding terug opengelegd en gereconstrueerd als een droge rivier. Er stond een grot die tot een ruïne was verworden. We hebben die gerestaureerd en meer zichtbaar gemaakt. Verder waren er Tataarse (houten) huisjes die nu gebruikt worden als vertelhutten. Het belvedère (theepaviljoen) met ijskelder en de ruïneresten van de kluizenaarshut zijn hersteld. De vroegere moestuin is nu een prairietuin waar bloemen van juni tot oktober bloeien. De boomgaard is opnieuw aangeplant met oude fruitsoorten. De heraanleg was een moeilijke evenwichtsoefening tussen materieel erfgoed en de natuur", besloot de landschapsarchitect. "We leggen de link met het verleden maar geven er ook een hedendaagse betekenis aan."





Bomenkap

De Engelse tuin ziet er veel opener en toegankelijker uit. "150 bomen werden gekapt", aldus Hannes van Meer. "In de plaats zijn er 120 nieuwe aangeplant. Door de tuin liep een historisch padennet. Dat hebben we behouden en verbeterd. Zo is het kruis van de Duitse ridderorde - de vroegere heersers van Alden Biesen - zichtbaar in de tuin aangebracht. De tuin heeft een rijke natuur die we in z'n oorspronkelijke staat hebben hersteld. Vanuit tal van plaatsen op wandelwegen in het Engels park hebben we zichtassen opengehouden om het park maximaal te beleven. Langs het hoofdpad staan borden met uitleg over de geschiedenis van de tuin."