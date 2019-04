Emotions is muziekfestival

Op vrijdag 26 april vindt in cultuurcentrum De Kimpel in Bilzen “Emotions”, een muziekfestival van, door en met jongeren plaats. Voor het eerst zal het festival op een vrijdag gehouden worden. Op “Emotions” - muziek weekt emoties los - krijgen talenten van eigen bodem kansen om te laten horen wat ze in hun mars hebben. Zowat de helft van de line-ups zijn Bilzerse namen: Boy Silly, Home Girl, Mattice Molenaers; Noot Noot en Housinberg! De sterke Bilzerse inbreng op het festival komt door de werkgroep die het festival organiseert. Op drie verschillende locaties vinden optredens plaats: de zaal, de foyer en de hut. In de marge van het festival loopt de expo van Eva Lynen die afscheid neemt als cultuurambassadeur van de stad. Om jongeren warm te maken voor het festival heeft Lindert Steegen een verwaarloosd afdak aan het station van Bilzen kleur gegeven met een eigentijds graffiti-kunstwerk: Lindert goes mural! Meer info over wat er allemaal op het festival staat te gebeuren, vind je op emotionsbilzen.be.