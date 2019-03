Elf kranen breken 3000 ton zware

brug over kanaal in Eigenbilzen af LXB

03 maart 2019

00u00 0 Bilzen Vanavond laat hervat de scheepvaart ter hoogte van de brug over het Albertkanaal in Eigenbilzen (Bilzen). Een dag lang konden geen schepen varen omdat de brug afgebroken werd. In de plaats komt een nieuwe stalen boogbrug die zoals alle andere bruggen tussen Limburg en de haven van Antwerpen verhoogd worden tot 9,10 meter. Afbraak en bowu nieuwe brug osten 8,5 miljoen euro. “Zo kunnen schepen met vier in plaats van drie lagen containers varen”, vertelt Chris Danckaerts, gedelegeerd- bestuurder van De Vlaamse Waterweg. Hierdoor stijgt het containervervoer op het kanaal met een vierde. Jaarlijks wordt zo’n 40 miljoen ton goederen vervoerd op het Albertkanaal. “We halen hierdoor op jaarbasis twee miljoen vrachtwagens van de weg, of 8000 per dag”, vervolgt Danckaerts.

Nog acht te gaan

Tegelijkertijd is ook de brug in het naburige Zutendaal afgebroken. “Van de in totaal 62 bruggen zijn er al 33 verhoogd”, vervolledigt Frieda Brepoels, de voorzitter van de Vlaamse Waterweg. “En 15 andere bruggen zijn momenteel in uitvoering.” In Limburg staan 15 bruggen op hoogte. Negen zijn in uitvoering en acht komen dit en volgend jaar aan beurt. De afbraak van een brug lokt tientallen kijlustigen. Dat was bij het afbreken van de brug in Eigenbilzen niet anders. Een van hen was Jos Souvereyns (69), ex-leraar technische vakken uit Eigenbilzen. “Het is fascinerend om zien hoe aan de brug met mega zware kranen voorzichtig en precies wordt geknabbeld. Het is een mooi schouwspel waar ik niet op uitgekeken raak.”

Elf kranen

De grote middelen worden ingezet bij de afbraak. Liefst elf kranen tussen 26 en 74 ton zwaar boren, snijden en knabbelen kleine en grote brokken uit de 3000 ton zware brug met gewapend beton. De brokstukken werden in twee duwbakken opgevangen en afgevoerd naar een breekinstallatie. “De brug wordt niet wild afgebroken”, zegt Stefan Sablon, projectleider voor de afbraak en bouw van nieuwe bruggen. “Het gaat hier om een brug die in één stuk werd geplaatst. Dat vergt een voorzichtige en gecontroleerde aanpak bij de afbraak.” Eind november dit jaar zal de nieuwe brug opengaan voor het verkeer. Tegen die tijd is ook het kanaal ter hoogte van de brug van goed 50 meter nu verbreed tot 86 meter.