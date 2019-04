Eerste stad in Vlaanderen met

gratis app: “Buurtpreventie24!” “Enkel voor meldingen van verdachte situaties” LXB

10 april 2019

12u00 0 Bilzen Voortaan kunnen alle Bilzenaren van 18 jaar en ouder de gratis app “Buurtpreventie24" downloaden. Hiermee kunnen ze verdachte voertuigen, situaties en personen die ze zien in hun straat, wijk of buurt snel, makkelijk en op een gebruiksvriendelijke manier melden. Bilzen is de eerste stad in Vlaanderen die de app lanceert. “We gaan zoveel mogelijk inwoners overtuigen de app te downloaden op hun smartphone. Veiligheid is één van de speerpunten in het beleid”, zegt Bruno Steegen (Beter Bilzen), de burgemeester van Groot-Bilzen. “Het is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen stad, politie en burgers.”

Bij incidenten

Het stadsbestuur kan via de app ook pushberichten sturen om de inwoners te waarschuwen en raad te geven wanneer zich een ramp, explosie of een zware brand voordoet in een bepaalde buurt. De buurtpreventie24-app is een verbeterde versie van de al bestaande WhatsApp-groepen. “We werken met de app de pijnpunten van WhatsApp weg”, lichten Rudi Smets en Dries Tilkin, de twee initiatiefnemers van de applicatie, toe.

Voordelen

“Privacy van de persoon die iets verdachts meldt, is honderd procent verzekerd”, vult Rudi Smets aan. “Wie een medig doet in een WhatsApp-groep is zichtbaar met naam of gsm-nummer. Met Buurtpreventie24 worden enkel de initialen getoond bij het posten van een bericht. Bovendien verdwijnen berichten en foto’s automatisch na 24 uur. Door dit in te bouwen en de privacy te garanderen, verlagen we de drempel bij veel mensen om een melding te doen.” Z’n collega en mede-zaakvoerder van de BVBA Vigilamus, het Bilzers bedrijf dat de app ontwikkeld heeft, ziet nog andere voordelen. “De app kan enkel gebruikt worden in het kader van buurtpreventie”, laat hij verstaan. “Bij de traditionele WhatsApp-groepen verschijnen veel niet-relevante berichten. Hetgeen zorgt voor ergernis bij de leden van zulke groepen. Bovendien dreigen berichten die er echt toe doen (het melden van iets verdachts) verloren te gaan tussen de rest. WhatsApp zal op termijn starten met advertenties. Onze app is volledig vrij van publiciteit en span. De focus ligt voor de volle honderd procent op veiligheid en het voorkomen van inbraken en diefstallen.” Met de applicatie worden alle 700 Bilzenaren, die lid zijn van een WhatsApp-groep, overgezet op Buurtpreventie24.

Downloaden

Een melding op de app kan snel en eenvoudig met enkele simpele handelingen. Je moet beschikken over een Smartphone of Iphone. Om de app te installeren, is een éénmalige registratie met een eigen buurtcode nodig. En je moet een charter ondertekenen waarmee je akkoord gaat met de voorwaarden voor het installeren van de app. Bij het ingeven van een melding vraagt de app dat je eerst het noodnummer 101 belt. De locatie verschijnt automatisch en er kunnen foto’s toegevoegd worden. De app downloaden kan enkel via de App Store of Google Play. Meer info vind je op android-support@buurtpreventie24.be.