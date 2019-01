Eerste Concordiaans

concert van het jaar LXB

22 januari 2019

Met het nieuwe jaar wordt in zaal Concordia hartje Bilzen een mooie traditie in ere gehouden: de zogenaamde Concordiaanse concerten! Nu zondag 27 janauri vindt het eerst concert onder die naam plaats. Het Maaslands kamerorkest Enigma komt een concert geven. Op het programma staat licht en verteerbaar klassieke muziek. Tijdens het concert kunnen de toeschouwers of toehoorders genieten van een glaasje porto of fruitsap. Muziekliefhebbers en aperitiefsnoepers komen in Concordia aan hun trekken. De aperitiefconcerten worden ingericht door Concordia vzw. De laatste werkt nauw amen met Zin in Zang die elke maand één keer een samenzang organiseert die ook in zaal Concordia plaatsvindt. Beide organisaties gaan elkaars events en activiteiten verspreiden en doorspelen aan hun respectievelijke mailcontacten.