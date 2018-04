Eén op drie rijdt te snel door bebouwde kom 25 april 2018

Afgelopen zondag heeft de politie snelheidscontroles gehouden in het centrum van Mopertingen bij Bilzen. Liefst 147 van de 466 gecontroleerde bestuurders reed daar te snel door de bebouwde kom. In de Tipstraat in Beverst (eveneens Bilzen) werden 17 van de 253 gecontroleerde voertuigen geflitst. In buurgemeente Riemst stelde de politie zich zondag nog op aan de Tongersesteenweg. Daar mogen 32 van de 466 gecontroleerde bestuurders een bekeuring verwachten. (RTZ)