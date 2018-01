Een miljoen euro om vertelkunst in Europa te verspreiden 02u36 0 Foto Dalemans Vanuit Alden Biesen willen ze vertelkunst promoten. Bilzen De voorbije 20 jaar is de landcommanderij en kasteeldomein Alden Biesen uitgegroeid tot het mekka van vertelkunst in Vlaanderen. Al willen ze daar de vertelkunst ook elders in Europa verspreiden. Om die ambitie waar te maken kent de Europese Unie een miljoen euro toe aan de Federation for European Storytelling (FEST), het Europese netwerk rond vertellen.

"Hiermee kunnen we het netwerk en steunpunt rond het vertelgenre in Europa uitbreiden", zegt Guy Tilkin (62), huidig interim-directeur van Alden Biesen en eerste voorzitter van het FEST. Hij is niet alleen de pionier van de vertelkunst in Alden Biesen, hij stond ook mee aan de wieg van het internationaal en Europa's grootste vertelfestival. Ook het evenement 'Verhalen in het park' draagt bij tot de uitbouw van Alden Biesen tot vertelkasteel.





Met de bonus van 1 miljoen euro kan de vertelkunst versterkt worden. "Nu zijn er al 50 organisaties uit 20 landen bij het netwerk betrokken", zegt Guy Tilkin. "We mikken op 30 landen. Dat zou mooi zijn." Er wordt nu een extra kracht aangetrokken om de vertelkunst nog meer in te burgeren in Europa. "We gaan vertelfestivals en vertellers financieel helpen", licht Tilkin toe.





"Ook kunnen we de noden in de vertelsector lenigen", aldus Tilkin. "We hebben behoefte aan meer structuur in het Europees vertelverhaal. Een andere uitdaging is de vertelkunst uitbreiden naar Oost- Europa. Verder willen we het vertellen als podiumkunst meer zichtbaar maken. Extra aandacht gaat uit naar de scholing van professionele vertellers. Nu is er bij de hogescholen geen opleiding. De vertelkunst willen we ook integreren, in de socio-culturele organisaties. Vertellen is ook belangrijk voor het aanleren van talen. Verder zal de vertelkunst in het programma van de culturele hoofdsteden van Europa opgenomen worden", besluit Tilkin. (LXB)