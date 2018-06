Een dorp in vuur en vlam 06 juni 2018

Kleine Spouwen staat in vuur en vlam. Althans, dat wil het kunstwerk, dat bovenop de oude en niet meer gebruikte schoorsteen van steenbakkerij Vandersanden werd geplaatst, uitstralen. De inwoners van het dorp kozen om twee redenen voor het thema 'vuur'. "De rookpluimen op de schouw (een kunstvlam die 's avonds rood gloeit) verwijzen naar de tijd dat de familie Vandersanden de schoorsteen gebruikte om bakstenen te produceren", reageerde schepen van cultuur Guy Swennen. "Er brandt ook vuur in het dorp dat een bruisend verenigingsleven kent." Dat laatste werd duidelijk toen het kunstwerk dat van de hand is van de gerenommeerde kunstenaar Hugo Duchateau (79) voor veel volk werd ingehuldigd. Onder regie van Hubert Schoenmaekers die zelf uit Kleine Spouwen komt, vond aan de schouw een klank- en lichtspel plaats. Ook twee vuurspuwers gaven de inhuldiging een feestelijk cachet. Het kunstwerk krijgt een extra betekenis omdat het gerealiseerd wordt in het Europees jaar van het cultureel erfgoed waarin fabrieksschoorstenen in de picture staan. (LXB)