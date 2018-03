Een aangenaam kijkstuk tot de slotseconden 19 maart 2018

02u41 0 Bilzen Na het 'spektakelstuk' van zaterdagavond op de Heizel, waarbij je medelijden kreeg met de verkleumde toeschouwers, bewezen Spouwen-Mopertingen en Overijse in hun onderlinge confrontatie, dat voetbal wel degelijk een feest kan zijn.

Akkoord, een niveautje lager, maar beide teams wilden op zijn minst toch al voetballen. Zij schudden in even moeilijke omstandigheden leuke combinaties uit hun sloffen en zorgden er op die manier voor dat de negentig minuten veel te vlug voorbij waren. Het begon al meteen in de openingsminuut met een foute inspeelpas van de bezoekende verdedigers, die op die manier een thuisaanval inleidde. Poell, aan de haal op rechts, vond maatje Thijskens, die van dichtbij over besloot. Een vrijschop van Sabbadini werd door bezoekend doelman De Boodt weggeklopt, terwijl aan de overzijde Hermans op links het gaatje indook en prompt uithaalde. Zijn schot werd door doelman Grootaers meteen gestopt. Bij de volgende actie ging Delogu tegen de vlakte binnen de rechthoek. Spouwen-Mopertingen nam meteen de bezoekende aanval over, Yildiz lanceerde met een perfecte pass Poell op rechts en Sabbadini rondde een aanval uit het boekje succesvol af. Diezelfde Sabbadini kende meteen daarop opnieuw succes, toen De Boodt een hoekschop verkeerd inschatte, het leer door de handschoenen liet glippen en de bal aan de tweede paal binnenging.





Ook de gasten lieten zich niet onbetuigd in een eerste helft, die aan een hoog tempo gespeeld werd. Spreutels en Hermans dreigden met een poging. Toen deze laatste bij een snelle uitval maatje Beckers zag inschuiven, ging het leer met een zwiep in de verste hoek binnen. Na de pauze moest de thuisploeg alle hens aan dek roepen. Spreutels leidde zijn maats keer op keer naar voor, al bleek de beste mogelijkheid gek genoeg aan de overzijde voor Telegrafo, wiens schot voorlangs hobbelde.





In de slotseconden dreigden de gasten met hoge ballen naar torens Vanderelst en Taelemans, maar de gelijkmaker viel uiteindelijk niet.





Spouwen-Mopertingen: Grootaers, Mombaerts, Winkels, Wijnen, Yildiz, Poell, Thijskens (62' Telegrafo), Etien, Haenen, Brouwers, Sabbadini (75' Boiten).





Overijse: De Boodt, Vanderelst, Michiels (46' Boulatiour), Taelemans, Vleminckx, Beckers, Claes, Weynants, Hermans ( 84' Waite), Spreutels, Delogu.





Doelpunten: 26' en 28' Sabbadini (1-0 en 2-0), 34' Beckers (2-1).





Gele kaarten: Poell, Yildiz, Spreutels, Vanderelst, Claes.





Scheidsrechter: Schepers. (JHB)





