Druggebruiker weer achter het stuur betrapt 28 februari 2018

In de politierechtbank van Tongeren kreeg een 27-jarige man uit Bilzen te horen dat hij een boete van 3.200 euro (deels uitstel) moet betalen en zijn rijbewijs voor een periode van drie maanden mag inleveren. De man die eerder al veroordeeld werd voor rijden onder invloed van drugs, leerde daar blijkbaar weinig uit. Op 21 juli vorig jaar had hij in Bilzen immers opnieuw prijs. Na het rijverbod volgen de traditionele medische en psychologische onderzoeken. De man moet ook opnieuw slagen in theoretische en praktische rijvaardigheidsexamens. (JEK)