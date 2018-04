Dronken student slaapt nachtje in cel 18 april 2018

Een twintigjarige student uit Bilzen mocht zijn roes uitslapen in een cel van de Leuvense politie. Hij werd opgemerkt door een patrouille toen hij even na 4 uur de ring over strompelde op een plaats waar geen verkeerslichten of zebrapaden zijn.





Het was ook niet geheel duidelijk vanwaar de student kwam of waar hij naartoe moest.





(ADPW)