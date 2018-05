Drie vrienden fietsen 2.600 kilometer voor crèche 09 mei 2018

02u48 0 Bilzen Drie vienden maken begin volgende maand een tocht naar Noordkaap in het hoge noorden van Noorwegen. Na 19 fietsdagen hoopt het trio veilig en wel aan te komen. "Een sportieve uitdaging", laten Raf Moors (36), Raf Loyen (40) en Peter Moors (38) weten.

Wat hen extra motiveert, is het goede doel waar ze fondsen werven. "5.000 euro is nodig voor de bouw van een kinderdagverblijf in Kenia", zegt Raf Loyen. "Het geld gaat naar Kebene Childrens Home, een weeshuis. Ginder raken jonge meisjes zwanger. Ze worden verstoten wanneer ze hun kind baren. Een crèche die de baby's en peuters opvangt, geeft de mama's de kans om te gaan werken zodat ze in hun eigen levensonderhoud en die van hun kind kunnen voorzien."





22 keer ferry op

Raf, Peter en Raf willen dagelijks 130 kilometer fietsen. "Een heuvelachtig parcours, maar de prachtige natuur zal de krampen en andere pijntjes doen vergeten", aldus Peter Moors. Niet zozeer het fietsen op zich baart hen zorgen. "We moeten liefst 22 keer de ferry nemen. Alleen, de overzetboten vertrekken stipt, het is kwestie op tijd daar te geraken. Het zal een race tegen de klok zijn", bekent hij.





Zaterdag 12 mei gaat in jeugdhuis Schoonbeek een barbecue door. De opbrengst gaat gaat naar de crèche in Kebene. Ginder leven ze mee met de fietsvrienden. Kinderen hebben sleutelhangers gemaakt die voor 5 euro het stuk verkocht worden.





Meer info op www.bilzen@northcape.wordpress.com. (LXB)