Drie keer nee, maar nu speelt ze alsnog verleidster in Temptation Island “Ja, ik ben een geboren verleidster!” LXB

29 januari 2019

12u00 0 Bilzen Tisha Cyrus (23), een Limburgse zangeres, danseres en model met Surinaamse roots die geboren is in Alken en een jaar in Bilzen heeft gewoond, is één van de acht verleidsters die volgende maand in Temptation Island (Vijf) al hun troeven gaan uitspelen om de mannen te versieren. Vanuit Rotterdam, waar ze sinds kort verblijft, geeft ze volmondig toe dat de rol van verleidster haar helemaal ligt. “Ik ben een geboren verleidster”, vertrouwt Tisha Cyrus ons toe.

Al van toen ze nog een puber was, trok Tisha al de aandacht van de jongens. “Ik durfde me héél anders kleden dan de meeste meisjes van m’n leeftijd”, vertelt ze. “Zo ging ik met een bontjas naar school. M’n moeder vond het niet leuk dat de jongens naar me keken als we ergens op straat liepen”. Nu ze 23 is, kunnen de mannen het lonken niet laten. “Het klinkt misschien gek, maar ik lok de mannen niet”, legt ze uit. “Ik doe daar niks speciaals voor. Integendeel, het zijn de mannen die kennelijk voor me vallen.”

Zelfzeker

Toch, zal je het als verleidster in Temptation Island niet over een andere boeg moeten gooien? “Ik ga niet anders doen, ik blijf gewoon mezelf”, aldus Tish Cyrus. “Ik ga de mannen op een subtiele manier verleiden. Hoe? Door een praatje. Ik ben een babbelaar. Ook de houding is belangrijk om mannen voor me te winnen. Als vrouw sta ik sterk in m’n schoenen. Ik ben super zelfzeker. Dat helpt bij het verleiden. Mannen houden niet van vrouwen die niet zichzelf zijn. Ik ga niet op een man afstappen of hem aanspreken. Ook humor helpt bij het verleidingsspel.”

Al gevraagd sinds 2015

Al sinds 2015 werd Tisha gevraagd om mee te doen aan Temptation Island. “Toen was ik er nog te jong voor. Nu ben ik er helemaal klaar voor. Ik wil met m’n deelname een punt maken”, biecht Tisha ons op. “Zelf heb ik een aantal vluchtige relaties gehad. Nu ben ik al twee jaar single. Mocht het klikken met een man waar ik me goed bij voel, mezelf kan zijn en op wie ik verliefd ben dan geef ik me helemaal in een relatie. En ik ben hondstrouw.” Als Limburgse diva is Tish koppig. Ze blijft, zo lezen we in een memo van Vijf, doorgaan tot ze haar zin krijgt. “Het zijn twee eigenschappen die helpen bij het spel van de verleiding. Als ik weet wat ik wil, ga ik er ook honderd procent voor”, zegt ze.

Tisha beoefent drie passies: dansen, model zijn en zingen. De eerste twee staan op een laag pitje. Tisha maakt nu volop werk van haar zangcarrière. “Met Kitty Cat nam ik deel aan Eurosong en kon ik de halve finale bereiken”, vertelt ze. “Ik ben net terug uit de VS waar ik probeer m’n carrière als zangeres te lanceren. Ik schrijf nu nummers en ga straks een klein album met vijf songs uitbrengen.” Haar moeder en stiefvader vinden het oké om te figureren in Temptation Island. “Maar mijn broer niet”, werpt ze nog op. “Hij is moslim, ik ben christen. Ik ben héél close met hem, maar hij raadde met af om mee te doen aan Temptation Island. Ik ben zonder m’n biologische vader opgegroeid, m’n broer wil me gewoon beschermen. Hij wil het beste voor mij”.