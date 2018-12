Door menselijke fout winnen

05 december 2018

12u00 0 Bilzen Afgelopen zaterdag wonnen De Divy’s - een samentrekking van Diana Jacobs en haar dochter Evy Duelen - het 44 ste Carnavalissima, het festival voor carnavalschlagers dat jaarlijks georganiseerd wordt door de vzw Liveke. Moeder en dochter die de “De Schunste tijd” zongen, gingen uit de bol en de Stadsraad (de vroegere Raad van Elf) van Bilzen die het duo afvaardigde naar het liedjesconcours mocht de beker mee naar huis nemen. Vier dagen later veranderde de uitslag. Niet De Divy’s uit Bilzen maar Monique die optrad voor de Orde van de Teutonische Ridders van Diepenbeek wordt nu uitgeroepen als winnaar. Bilzen moet de beker terug inleveren.

Menselijke fout

“Een menselijke fout met grote gevolgen”, sloeg Freddy Corstjens, de voorzitter van Liveke, mea culpa. “Het ging niet om een telfout maar om een verkeerde interpretatie van de rangschikking van de veertien deelnemende verenigingen die aan Carnavalissima deelnamen. Achter de vereniging die eerst eindigde stond de naam van Bilzen in plaats van Diepenbeek. ” Op de avond van het songfestival was een deurwaarde aanwezig die alles had gecontroleerd. “Ook hij en nog vier anderen die de uitslag hebben nagegaan, hebben geen fout ontdekt”, vulde Corstjens aan die verveeld zit met de hele situatie.

Een domper

Bij De Divy’s komt de mededeling dat ze niet gewonnen hebben, hard aan. “We gunnen Monique de overwinning”, lieten Diana en Evy weten. “Alleen, de manier waarop we ingelicht werden dat wij niet de winnaars waren, kan niet door de beugel. Ik was met vrienden op de kerstmarkt in Brussel toen ik een telefoontje kreeg met de slechte tijding”, stelde Diana Jacobs. “Ik kon het niet geloven, ik stond als aan de grond genageld.” Bovendien vragen ze zich af waarom de zogenaamde menselijke fout pas vier dagen na de uitslag werd ontdekt. Freddy Corstjens gaf tekst en uitleg. “Zaterdagnacht kreeg ik een mail met alle liedjes”, wist hij ons te vertellen. “Maar de mail met de punten en de rangschikking zat daar niet bij omdat het bestand te groot was. Pas dinsdagnamiddag kreeg ik de mail binnen en toen heb ik de fout gezien.” Volgende week dinsdag komen de 14 verenigingen die in Liveke zetelen bij elkaar om zich over het voorval te buigen.