Door iedereen vergeten, nu weer in kerk ROUWBORD ADELLIJKE FAMILIE TERUG OP DOMEIN ALDEN BIESEN XAVIER LENAERS

23 februari 2018

02u55 0 Bilzen Na bijna 50 jaar hangt het rouwbord van de adellijke familie Roelants du Vivier weer in de parochiekerk van Rijkhoven op kasteeldomein Alden Biesen. Na de brand van 1971 die zware schade toebracht aan het kasteel, werden het rouwaandenken en schilderijen voor restauratie naar de oude abdij in Sint-Truiden gebracht. "Het bord kwam niet terug", zegt Frans Aumann. "We weten niet waarom."

Het rouwbord belandde in het magazijn van de Vrienden van het Begijnhof. "De jaren gingen voorbij en we zijn het daar uit het oog verloren", Frans Aumann van de vzw Vrienden van het Begijnhof (Sint-Truiden). "We schonken er geen aandacht meer aan. Een vergetelheid." Tot het in de Onze-Lieve-Vrowukerk in het centrum van Sint-Truiden kwam te hangen. "Tien jaar geleden werd een boek uitgebracht met een inventaris en beschrijving van de inboedel van de kerk", zegt Aumann. "Daar heb ik het rouwbord opgemerkt en is de bal aan het rollen gegaan. Het blijft een raadsel waarom de gerestaureerde schilderijen wel terug gingen naar Alden Biesen en het rouwbord niet." Eind vorig jaar werd het bord overgedragen aan Alden Biesen. In de kerk schittert het weer zoals voor de brand van 1971.





Dank

Tot tevredenheid van de directie van Alden Biesen. "Na bijna 50 jaar hangt het rouwbord weer waar het moet hangen", zegt waarnemend directeur van Alden Biesen Guy Tilkin. "We wisten niet waar het bord al die tijd was. En we waren er ons ook niet van bewust dat het het enige stuk was dat na restauratie niet naar Alden Biesen was teruggekeerd. Nu is het terug, met dank aan de Vrienden van het Begijnhof."





Doodsprentje

Rouwborden waren doodsprentjes avant la lettre. In adellijke kringen was het de gewoonte om de dood aan te kondigen en te vereeuwigen met een rouwbord. Naar aanleiding van het overlijden van Malvina du Vivier op 16 januari 1926 liet de familie een rouwbord maken. Ze was gehuwd met Marcellin Roelants. Het rouwbord toont het wapenschild van de families Roelants en du Vivier. Hun zoon Armand Roelats du Vivier of de Biesengek (zo bekend in de volksmond) was de laatste eigenaar en bewoner van Alden Biesen. Tot brand uitbrak in de waterburcht. Nadien kocht de Vlaamse overheid het kasteel.