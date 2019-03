Door het schoolfeest kunnen leraren

van “De Driesprong” niet staken “We laten de kinderen niet in de kou staan” LXB

20 maart 2019

12u00 0 Bilzen Willen staken, en niet kunnen! Het overkomt vandaag de 16 leraren van De Driesprong, een vrije basisschool (130 leerlingen) op de wijk Heesveld in Bilzen. Door een toevallige samenloop van omstandigheden voelen ze zich genoodzaakt niet te staken. “Nu vrijdag hebben we ons jaarlijks schoolfeest”, legt Josephine Koopmans, één van de leraren, uit. Al een jaar op voorhand had de school hiervoor de grote zaal in cultuurcentrum De Kimpel in Bilzen vastgelegd. En uitgerekend vandaag, op de dag van de grootste schoolstaking van de voorbije 18 jaar, houden de kinderen en leraren de generale repetitie van hun schoolfeest: De Driesprong uit z’n dak!

Solidair

“Het wringt dat we niet samen met de collega’s van andere scholen kunnen staken”, zegt Gilberte Vandebosch. “We kunnen voor de buitenwereld onze grieven niet tonen en laten horen. Toch willen we een statement maken.” Gilbert en een aantal andere leraren van De Driesprong liepen in de zaal rond in stuk gesneden zwarte plastic huisvuilzakken die ze als een cape droegen. De slogans op hun outfits liegen niet: Weerbaar werk! Minder dossierwerk! Of nog: het M- Decreet (kinderen uit het buitengewoon onderwijs volgen les in de kleuter- en lagere scholen) en méér kinderverzorgers!

De kinderen

“Het schoolfeest uitstellen kan niet en is nooit een optie geweest”, vult Gilberte Vandebosch aan. “Sinds januari dit jaar oefenen we met de kinderen voor het schoolfeest. De kinderen leven er naartoe. Het feest gaat door, ook al moeten we even onze klachten opzij zetten. We laten de kinderen niet in de kou staan. We willen de ouders niet voor een voldongen feit plaatsen dat ze voor hun kinderen opvang moeten gaan zoeken. We tonen begrip voor de situatie waarin ze zich bevinden. Nochtans is de bereidheid om te staken in onze school groot. Meer nog, de school zou helemaal dicht zijn gegaan. Dat hoeft nu niet, we gaan voluit voor het welzijn van de kinderen. En voor hen zetten we ons nu en in de toekomst in. We zijn en blijven plichtsbewuste juffen en meesters”, laat Gilberte Vandebosch nog weten.

De werklast

“Buitenstaanders denken dat wij geen reden hebben om te staken. Ze zeggen dat ze véél vakantie hebben. Waarom dan klagen? Dat horen we vaak”, oppert Josephine Koopmans. “Velen weten niet wat de job inhoudt en hoe groot de verantwoordelijkheid is. We zitten met een hoge werklast.” Machteld Lambrechts die in de laatste kleuterklas staat smeekt om een extra kinderverzorger in de klas. “Ik heb 25 kleuters in de klas”, getuigt ze. “Wel, ik steek veel tijd in het zindelijk leren maken van de kinderen. De groep is te groot. Nu heb ik in de voormiddag één kinderverzorger ter beschikking. Een extra kracht erbij, maakt het verschil. Laat één zaak duidelijk zijn: ik doe m’n jog met hart en ziel”.