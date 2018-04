Don Bosco en Martinus proberen MNM-jury te verleiden 27 april 2018

De bijna 1.450 leerlingen van Don Bosco in Hechtel en atheneum Martinus in Bilzen hebben gisteren de MNM-juryleden van de Strafste School van Vlaanderen en miss België Angelina Flor Pua met toeters en bellen ontvangen. De enige twee Limburgse scholen die konden doorstoten tot de finale gooiden al hun troeven in de strijd. Goed 200 leerlingen van Martinus trokken te paard in stoet vanuit de paardenhumaniora tot op de speelplaats. De jury volgde in een elektrisch wagentje en werd behandeld als vips. Ze kregen een Martinusstar naar analogie van de ster die elke afgestudeerde van de school krijgt. Leerlingen zongen een lied dat ze voor de jury schreven. Er werd gedanst. Ze toonden de jury dat ze op een actieve school zitten. Bij Don Bosco werd de jury begeleid met doedelzakmuziek. Ze werd geblinddoekt naar de tweede verdieping gebracht waar ze een lege speelplaats vond. Na het belsignaal namen leerlingen vanuit alle hoeken hun posities in de megaletters van MNM in. Vervolgens zongen de 993 leerlingen 'Vrolijke Vrienden' en songs van de Oostenrijkreis. De juryleden mochten peter en meter zijn van vier ongeboren kuikentjes. Tot slot volgde een dans- en turnspektakel.





(LXB/BVDH)