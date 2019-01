Domper op eedaflegging burgemeester Steegen: Sauwens gaat in beroep bij Raad van State “Ik laat me niet uit het lood slaan” LXB

14 januari 2019

12u00 0 Bilzen Een domper op de eedaflegging van Bruno Steegen (Beter Bilzen) als burgemeester. Oud-burgemeester Johan Sauwens (Trots op Bilzen) deelde vandaag mee dat hij alsnog naar de Raad van State trekt. Hij tekent beroep aan tegen de uitspraak van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen, die zijn klacht over onregelmatigheden bij de verkiezingen heeft verworpen. “Het is ons democratisch recht en burgerplicht om in beroep te gaan”, zegt Johan Sauwens. “Ons geplande feestje gaat gewoon door”, reageert Steegen.

Sauwens geeft zich dus nog niet gewonnen. “De Raad voor Verkiezingsbetwistingen heeft mijn klacht inderdaad verworpen, maar ze heeft te weinig rekening gehouden met duidelijk bewezen feiten”, merkt hij op. “Zo hebben vier niet-Belgen gestemd op de provincieraad in plaats van op de gemeenteraad. In andere stembureaus zijn meer stembrieven gevonden voor de provincie dan voor de gemeente. Het pv van het hoofdtelbureau geeft aan dat in één telbureau 100 brieven ontbraken. Op heel wat pv’s staan doorhalingen, schrappingen en aanpassingen die niet mee getekend zijn door leden van het bureau en de getuigen.”

Wat volgens Sauwens verder meespeelt om in beroep te gaan, is dat in twee zorgcentra (Demerhof en Beversthuis) stembrieven niet overhandigd werden aan de bewoners. “Hierdoor konden velen niet stemmen. Het is niet omdat je in een zorgcentrum woont, in een rolstoel zit of slechtziend bent, dat je niet zou mogen stemmen”, zegt Sauwens. Op de vraag hoeveel kans Sauwens maakt, spreekt hij zich niet uit. “Maar als Groen vijf stemmen meer zou halen, behaalt ze een tweede zetel en heeft de coalitie geen meerderheid meer. In Bilzen betekenen vijf stemmen op 24.679 stemgerechtigden een verschil van slechts 0,02 procent.” Vanaf dinsdag heeft de Raad van State 60 dagen om een uitspraak in de zaak te doen.

Verwacht

Intussen zet de beslissing een domper op de eedaflegging van Steegen als burgemeester, die net vandaag plaatsvond in het Provinciehuis. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) gaf haar fiat hiervoor “Dat Sauwens in beroep gaat, had ik verwacht”, zegt Steegen. “Net voor hij zijn beslissing om in beroep te gaan bekendmaakte, stuurde hij naar de leden van Trots op Bilzen hierover een sms. Nu, het feestje voor de eedaflegging gaat gewoon door. Ik laat me niet uit het lood slaan. Het arrest van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen is zo goed onderbouwd dat hij maar weinig kans maakt op slagen.”

“We winnen de verkiezingen, maar Sauwens heeft ons het plezier van de overwinning afgenomen”, stelt Steegen. “Het is tijd dat we kunnen besturen. Ook nu Sauwens in beroep gaat, blijf ik tot de uitspraak van de Raad van State burgemeester.”

Aan politieke ervaring geen gebrek. “Ik ben al twee keer waarnemend burgemeester geweest (toen Sauwens minister was, red.)”, licht Steegen toe. “Ik zit 30 jaar in de gemeenteraad, waarvan 18 jaar als schepen. Ik ben de tweede liberale burgemeester van Bilzen in 30 jaar.”

Ambitie

Een droom gaat in vervulling. “Ik heb al langer de ambitie uitgesproken dat ik burgemeester wilde worden, en nu is het zover. Ik wil Bilzen nog beter maken dan nu het geval is. Ik wil een toegankelijke en ondernemende burgemeester zijn. Ik blijf advocaat, maar combineer de job met het het mooiste ambt dat er bestaat. Het is kwestie van je agenda te managen.”

Steun

Op de banken van de provincieraad werd Bruno Steegen geflankeerd door Frieda Brepoels (N-VA) en Guy Swennen (Bilzen Bruist), de twee andere boegbeelden met wie hij Bilzen gaat besturen. Duidelijk een teken dat ze hem de sjerp gunnen. Apetrots zijn Steegens ouders, z’n vrouw Annemie Guffens, dochter Julie (13) en zoon Michiel (17). “Een heuglijke dag voor m’n man en de hele familie”, liet Annemie weten. “De onzekerheid heeft gewogen op ons gezin, maar we zijn er goed doorgekomen. Hij zal het goed doen als burgemeester. Als hij voor iets gaat, vliegt hij er niet voor 100, maar voor 200 procent in.”

Steegen kan kan pas aantreden op 24 januari. Die dag wordt de gemeenteraad geïnstalleerd en zullen raadsleden en schepenen de eed afleggen. Tot dan blijft Frieda Brepoels (N-VA) burgemeester.