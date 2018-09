Directeur wordt terug leraar, collega neemt z'n stoel in 04 september 2018

De 250 jongens en meisjes die gisteren hun eerste schooldag volmaakten in het technisch instiuut Sint- Jozef (TISJ) keken verbaasd op toen ze hoorden dat hun vroegere directeur weer voor de klas gaat staan. André Vandoren (56) was 23 jaar lang leraar op de school. Vervolgens werd hij directeur, een job die hij 10 jaar lang met hart en ziel vervulde. Nu geeft hij opnieuw les. "Ik ben zenuwachtig", gaf hij ruitelijk toe. "Ik zie het als een nieuwe start in mijn carrière."





Het is niet de enige opmerkelijke 'position switch' bij TISJ. Walter Bollen (53) doet de omgekeerde beweging. Hij was er de voorbije drie jaar leraar, een job die hij combineerde met het ambt van schepen van Moblliteit en Openbare Werken voor de stad Bilzen. Hij neemt nu de functie van directeur waar. "Ik begin er niet onvoorbereid aan. André heeft me goed geholpen", aldus Bollen, die gisteren z'n eerste toepsraak hield voor de leerlingen.





(LXB)