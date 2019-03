Digitale geschenkkaart Bilzen is goed

voor een besteding van 450.000 euro LXB

06 maart 2019

12u00 0 Bilzen De fysieke cadeaubon die jaren in Bilzen in omloop was, werd twee jaar geleden vervangen door een digitale geschenkkaart. Vandaag wordt tevreden teruggeblikt op het nog prille bestaan van de nieuwe cadeaukaart. Sinds de lente van vorig jaar zijn bij het toeristisch infokantoor in het historisch stadhuis van Bilzen en aan de balie van Alden Biesen welgeteld 8.850 digitale geschenkbonnen de deur uitgegaan. Samen vertegenwoordigen ze een bedrag van 450.000 euro. Het is het bedrag waarmee klanten terechtkunnen bij 70 handelszaken uit Bilzen.

Opmars

Heel het jaar door zijn de digitale cadeaubonnen populair bij bedrijven. De meeste geschenkkaarten worden in de eindejaarsperiode besteld. Ook in juni is de vraag groot. Aan de bonnen zit geen vast bedrag vast. Er wordt gewerkt met variabele bedragen. Bovendien moet het bedrag niet langer in één keer uitgegeven worden. Het kan over een langere periode gespreid worden. Het systeem is ook voor handelaars een pluspunt. De administratie voor de handelaars slorpt minder tijd op. Handelaars halen meer return binnen omdat meer mensen bij hen komen winkelen. Het succesverhaal van de digitale geschenkkaart is geen moment om op de lauweren te blijven rusten. Integendeel, de stad gaat na of ze geen automaat met geschenkkaarten kan plaatsen aan het stadhuis. Meer info over de nieuwe vorm van geschenkbonnen vind je op www.bezoekbilzen.be.