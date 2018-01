Dienstverlening Bilzen gaat digitaal 02u56 3 Foto Mine Dalemans Burgemeester Frieda Brepoels op het administratief centrum. Bilzen Vanaf begin dit jaar ziet de dienstverlening van de stad er helemaal anders uit. De werking van de dienst Burgerzaken ondergaat een grondige verandering. Werken op afspraak, een snelbalie en een nieuwe website moeten zorgen voor een betere dienstverlening aan de bevolking.

"We willen dat de burger voortaan vlotter en gemakkelijker over de nodige documenten en informatie kan beschikken", zei burgemeester Frieda Brepoels, die ook bevoegd is voor de dienstverlening aan de Bilzenaren.





Een folder met de dienstverlening zal huis aan huis verspreid worden. Zo werd naast het gewone onthaal een snelbalie geïnstalleerd. "Hier kunnen mensen doorlopend en zonder afspraak binnen de vijf minuten geholpen worden", aldus de burgemeester. Vanaf volgende week maandag kunnen burgers online een afspraak maken.





"Op een eenvoudig webformulier kunnen mensen een probleem met de riolering of het wegdek melden. Verder kunnen ze meerdere officiële attesten snel en veilig aanvragen", aldus burgemeester Brepoels. Voortaan kan je activiteiten doorgeven en voorstellingen in het cultuurcentrum boeken. Meer info op





www.bilzen.be. (LXB)





Meer over Frieda Brepoels

politiek