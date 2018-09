Deze pillendoos rinkelt als je pilletje moet nemen 04 september 2018

Het Wit-Gele Kruis heeft voor thuispatiënten de medicatiebox geïntroduceerd. Die box vervangt de klassieke pillendoos. Patiënten horen een belletje rinkelen op het moment dat ze een pil moeten nemen.





"Heel geruststellend voor wie verstrooid of vergeetachtig is", zegt Brenda Aendekerk, projectcoördinator zorginnovatie bij het Wit-Gele Kruis. Momenteel wordt de box wel nog maar gebruikt door tien patiënten. "We willen nu méér patiënten overtuigen van de noodzaak en de voordelen van de medicatiebox", zegt Aendekerk. Lieske Cilissen (79), die alleen in een flat in Schoonbeek woont, is een van de gebruikers. "Ik moet dagelijks zeven pillen nemen. Maar net omdat ik mij niet ziek voel, kan het gebeuren dat ik mijn pillen vergeet. De box is mijn redder." De box is verbonden met het personenalarm van het Wit-Gele Kruis. De zorgcentrale van de organisatie herinnert patiënten eraan dat het tijd is om een pil te nemen. Wie een box koopt, moet wel 350 euro neertellen. Je kan het toestel ook huren voor 8 euro per maand.





Het Wit-Gele Kruis blijft zo inzetten op innovatie. Er zijn ook testen aan de gang met telemonitoring. "Patiënten kunnen thuis zelf gemakkelijk hun gewicht, bloeddruk of zuustofsaturatie meten", legde Aendekerk uit. "De gegevens worden op hetzelfde moment naar de huisarts en ons patiëntendossier gestuurd." (LXB)